Рада внесла зміни в бюджет: на пенсії виділили ще 11 мільярдів

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державний бюджет на 2018 рік.

Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні у четвер.

Зміни в бюджет було внесено шляхом перерозподілу. Саме тому основні параметри бюджету змінюються не суттєво – доходи зростають на 118,5 млн грн – до 918 млрд грн. Видатки збільшені на 230 млн грн – до 991,9 млрд грн.

Згідно зі змінами, збільшено видатки на виплату пенсій на 10,8 млрд грн. Додатково 227 млн грн виділено на виплату доплат за роботу у зоні відчуження.

Разом з цим зменшено видатки на 1,2 млрд грн на реформу держуправління, на 979 млн грн – на програму підтримки тваринництва, на 850 млн грн – на підтримку фермерства.

Скорочені також видатки бюджету на заходи, пов’язані з проведенням приватизації (- 260 млн грн), та фінансову підтримку сільгоспвиробників (- 250 млн грн).

За інформацією Мінфіну, через демографічні обставини, стан на ринку праці та низку інших факторів, невитраченими залишаються 7,2 млрд грн, які призначалися на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям. Ці кошти пропонується також направити на вищезгадане підвищення пенсій.

Видатки на обслуговування державного боргу через курсовий фактор скорочено на 2,5 млрд грн.

В частині фінансування (покриття дефіциту) зменшено на 2,5 млрд грн план за надходженнями від приватизації. Тепер очікується, що продаж державних активів принесе в бюджет 18,8 млрд грн замість початково запланованих 21,3 млрд грн.

Також, у бюджеті з’явився пункт про те, що нерозподілені залишки субвенцій на соціально-економічний розвиток та розвиток охорони здоров’я у селах залишатимуться на рахунках місцевих бюджетів. Міста зможуть витратити ці кошти у 2019 році.

Нагадаємо, відповідний проект постанови про внесення змін до бюджету розглядався на засіданні уряду 5 грудня.

Економічна правда