Грузинська авіакомпанія призупиняє польоти в Україну

Створена нещодавно грузинська авіакомпанія Myway Airlines призупинила спочатку рейси з Тбілісі до Харкова, а потім і до Києва.

Про це грузинському Першому каналу повідомив комерційний директор компанії Ігор Апциаурі.

Через зменшення пасажиропотоку і через ряд інших причин Myway Airlines припиняє всі польоти крім Тель-Авіва, але має намір їх відновити.

"На даному етапі, на жаль, ми змушені скасувати польоти, це стосується зимового сезону. Залишаються тільки рейси Тбілісі-Тель-Авів. Інші рейси відновляться з кінця березня, з річного навігаційного сезону", - сказав Апциаурі.

"Також позначилися останні події в Україні. Перш за все, ми призупинили рейс до Харкова, а тепер змушені зупинити і Київ", - повідомив він.

Апциаурі розповів, що на початку року у авіакомпанії були складнощі з отриманням дозволів і частот, через що літній сезон, фактично, провалився.

"Крім того, ми відчували дуже велику нездорову конкуренцію з боку місцевих компаній, проте пройшли і це", - додав комерційний директор Myway Airlines.

Myway Airlines почала виконувати регулярні польоти в червні, відкривши рейси до Харкова з Тбілісі і Батумі. 5 жовтня авіакомпанія виконала перший рейс з Тбілісі в аеропорт Бориспіль.