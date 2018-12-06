Обираючи шину, думай що ти Бог

Сідаючи в автомобіль, ми задумуємось про захист в дорозі? А пасажири? Чи пішоходи? Вибір шин для багатьох водіїв задається питанням ціни, а не безпеки.

Чорний, круглий шматок гуми, що насправді являє собою шина сьогодні та чому від неї залежить довжина життя, розповідає в ексклюзивному інтерв’ю Олександр Воробєй, предвставник підрозділу шин компанії Continental в Україні.

"Шини для Continental – це 150 років інженерного досвіду, який став мистецтвом. Сучасна шина вміє поєднувати майже протилежне: міцне зчеплення для гальмування та низький опір коченню для економії. Це майже досконалий продукт"

Питання: Чому сучасні якісні шини настільки дорогі?

Олександр Воробєй: Спірне твердження, бо одиниці автовласників знають як відбувається виробництво шин і яких ресурсів потребує. Ми звикли думати, що шина це просто шматок гуми з протектором.

Більшість не уявляє глибини досліджень та об'єму випробувань, які проводить Continental перед запуском у виробництво нової моделі шин. Весь процес може зайняти навіть чотири роки.

Ми створюємо понад 12 000 варіацій гумових сумішей, які проходять тести, щоб потім вибрати з 20 фіналістів кілька найкращих.

Гумова суміш набуває форми, одягає каркас і протектор, який переважно є твором інженерного мистецтва і лише тоді стає шиною. І ця нова вже шина знову починає проходити виснажливий процес випробувань. В лабораторії, і в реальних умовах.

Десятки досвідчених тест-пілотів на різних автомобілях по всьому світі тестують шини в найекстремальніших умовах, проходячи відстань, що еквівалентна п'ятистам обертам навколо Землі!

Вони рушають, гальмують, розганяються, повертають, на воді, снігу, льоду і болоті. Тобто, процес створення "простого шматка гуми" виявляється не таким вже й дешевим.

Питання: Навіщо ці мільйони тестових кілометрів, невже зараз не можна спроектувати шину на комп'ютері?

Олександр Воробєй: Можна, але без постійного тестування в реальних умовах як загарантувати, що всі технології діють і зберігають свої якості у процесі щоденної експлуатації в реальних умовах.

Дійсно, щороку 140 000 шин долають в рамках випробувань 200,000,000 км. Саме це робить шини Continental преміальним продуктом. Життя компанії крутиться навколо постачання шин на автомобільні конвеєри.

Всі знають наскільки високотехнологічні зараз автомобілі, оснащені майже 50 системами безпеки, але треба пам'ятати, що всі ці сучасні технології тримаються на чотирьох шинах, що торкаються землі площею розміром смартфона.

Так, так, саме таку площу займає ваше колесо на дорозі. Тому нам важливо на 100% бути впевненими в якості нашого продукту, що і підтверджують численні незалежні тести.

Питання: У вас було таке твердження, що шина впливає на довжину нашого життя. Яким чином?

Олександр Воробєй: Шини повинні співправпрацювати з усіма системами безпеки сучасного автомобіля, тому саме шина — першочерговий елемент безпеки.

Щороку на дорогах по всьому світі гине понад мільйон людей. В Україні за минулий рік сталося 146 000 ДТП, з них 34 677 — з важкими травмами, 3,5 тисячі — це загиблі.

Це справжня війна, яку ми ведемо самі з собою. Згідно з європеськими даними, причиною майже 26% аварій є власне шини і тільки 20%, наприклад, гальма.

Є чотири головних елементи, які безпосередньо вливають на смертніть на дорозі. Це звичайно інфраструктура, системи безпеки автомобіля, грамотний і свідомий водій, і шини.

Власне працюючи в цих напрямках ми на прикладі Німеччини показуємо, що зменшити смертність можливо. В Німеччині з 1980 по 2010 роки кількість загиблих впала на 75%.

Зараз нашою метою є те, щоб кількість смертей в Европі у 2020 році зменшилась в 3,5 рази в порівнянні до 2001 року. І ми не обмежуємось створенням найбезпечніших шин.

В компанії працюють над новими системами безпеки. Ми консультуємо муніципалітети, оптимізуючи інфраструктуру.

А ще — вчимо водіїв бути свідомими і відповідальними, не тільки за своє життя, але і за життя оточуючих.

І це головне, бо лише розуміня, що сідаючи за кермо, ми як боги, одним рухом можемо закреслити чиюсь долю, може кардинально змінити статистику на українських дорогах.