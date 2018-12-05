В Україні відкрили нове газове родовище

Державна компанія "Укргазвидобування" відкрила четверте за цей рік газове родовище у Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На етапі геологічного вивчення запаси відкритого родовища становлять щонайменше 400 млн кубометрів, а перспективні ресурси родовища загалом можуть становити близько 3,7 млрд кубів блакитного палива", - повідомляє прес-служба.

Відкриття родовища відбулося в листопаді 2018 року після завершення буріння та випробування пошукової свердловини, яка була закладена за результатами аналізу геологічної будови площі.

Як наголошується, наразі проводяться роботи з облаштування свердловини та введення її у пробну експлуатацію, а також продовжуються пошуково-розвідувальні роботи на новому родовищі.

Нагадаємо, цього року було відкрито три нових родовища у Харківській області на ділянках надр, спецдозволи на які було отримано до 2017 року. Перспективні ресурси чотирьох нових родовищ загалом становлять 8,2 млрд кубів блакитного палива.

"Укргазвидобування" в 2019 році планує збільшити обсяги буріння на 66% в порівнянні з прогнозованим результатом 2018 року - до 524 тис. м.

Економічна правда