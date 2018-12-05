Угода між Україною і "Філіп Морріс" запобіжить позову на 635 мільйонів

Кабінет Міністрів затвердив проект мирової угоди між "Філіп Морріс" та Україною, що передбачає скасування Державною фіскальною службою (ДФС) податкових повідомлень-рішень на загальну суму 635,3 млн гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проектом розпорядження уряду, ця угода має забезпечити мирне врегулювання інвестиційного спору, запобігти пред'явленню до міжнародного інвестиційного арбітражу позову до України на суму понад 635 млн грн, уникнення значних витрат із держбюджету під час арбітражу, продемонструвати партнерам України та іноземним інвесторам дотримання урядом зобов'язань щодо заохочення та захисту іноземних інвестицій.

Мирову угоду буде підписано між компаніями "Філіп Морріс Інтернешнл Інк.", "Філіп Морріс Глобал Брендс Інк." (обидві - США), "Філіп Морріс Брендс Сарл" (Швейцарія), ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та Україною.

В. о. голови ДФС Олександр Власов уповноважений на підписання мирової угоди, а ДФС - на її виконання після підписання.

Як повідомлялося, ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у березні 2015 року звернулося й отримало від Харківської митниці дозвіл на використання режиму переробки на митній території України з метою виробництва сигарет і супровідної продукції та її реекспорту на період із 1 квітня 2015 року - 31 березня 2016 року. Компанія отримала право на умовне звільнення від українського ввізного мита та інших податків на імпорт на матеріали для переробки за умовами реекспорту.

Після того, як "Філіп Морріс Україна" здійснила операції з переробки та реекспорту, Головне управління ДФС у Харківській області провело позапланову перевірку додержання компанією митного законодавства України в частині оформлення товарів у митному режимі "переробка на митній території України".

За результатами перевірки ГУ ДФС у Харківській області 14 червня 2016 року прийняло податкові повідомлення-рішення, якими було визначено суми грошових зобов'язань про сплату "Філіп Морріс Україна" ввізного мита, додаткового імпортного збору і ПДВ на імпорт матеріалів, а також штрафні санкції на загальну суму 635,3 млн грн. "Філіп Морріс Україна" розцінила дії ДФС як тиск на компанію. Після цього сторони вступили в судовий спір.

Philip Morris International - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів. Випускає сигарети більш ніж на 50 фабриках, продає їх у 180 країнах.

В Україні компанія працює понад 20 років. Виробляє продукцію на фабриці в Харківській області.