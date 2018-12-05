lifecell різко підвищить тарифи

Оператор мобільного зв'язку lifecell істотно підвищить вартість більше половини існуючих тарифів і переводить ряд абонентів на нові вищі тарифи.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі мобільного оператора.

Зміни торкнуться понад половини існуючих тарифних планів. У прес-службі підкреслили, що це перше суттєве підвищення тарифів компанії за останні два роки.

"В основному це буде зростання на 25-30 грн. І тільки в деяких - від 40 до 75 грн", - повідомили в компанії.

Там відзначили, що коригування цін на послуги мобільного зв'язку обумовлене ​​загальними економічними факторами.

До 31 січня 2019 року абонент може безкоштовно перейти на будь-який інший тариф, відкритий для підключення. Після 25 січня вартість переходу на інший тарифний план буде становити 50 грн.

"Lifecell пропонує різні тарифи за ціною і наповненням, що враховують профіль абонента. Хочемо зазначити, що в споживчому кошику витрати на мобільний зв'язок продовжують залишатися дуже низькими в порівнянні з іншими витратами, зокрема, на громадський транспорт, продукти харчування, комунальні платежі, бензин. І при цьому інвестиції в розвиток інфраструктури стрімко росли в останні роки, починаючи з появи 3G в країні, і до запуску LTE", - зазначили в lifecell.

Раніше українські оператори і провайдери неодноразово скаржилися на занадто низький дохід на одного абонента, обумовлений тривалим застосуванням на ринку "цінової боротьби" за абонента і т.зв. "Нульовими тарифами".

lifecell в січні-вересні 2018 року збільшив чистий збиток на 76% - до 570,5 млн грн в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, дохід компанії за дев'ять місяців зріс на 6,8% - до 3,852 млрд грн, показник EBITDA виріс на 68,7% - до 1,679 млрд грн, в той же час маржа EBITDA збільшилася на 16 процентних пунктів і становила 43,6%.

У третьому кварталі 2018 року активна тримісячна абонентська база оператора lifecell скоротилася на 7,3% на річній основі - до 7,6 млн абонентів, що в компанії продовжують пояснювати зменшенням кількості користувачів декількох SIM-карт.

lifecell є третім за величиною оператором мобільного зв'язку в Україні. Турецький постачальник конвергентних телекомунікацій та технологічних послуг Turkcell в 2015 році сконцентрував 100% оператора "Астеліт", пізніше перейменованого в lifecell.