Відкрита заява проти продовження мораторію на землю

Відкрита заява "Економічної правди" і Громадської коаліції за скасування мораторію на землю з приводу внесення законопроектів щодо продовження мораторію.

Констатуємо, що у 5-ту річницю початку Революції Гідності робиться спроба продовжити мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, який не лише блокує розвиток української економіки, але й, за визначенням Європейського суду з прав людини, у своєму нинішньому вигляді порушує конституційні права українських громадян.

Складається ситуація, що політики, які прийшли до влади із гаслами дотримання громадянських прав та європейського курсу, продовжують практику правового нігілізму, яку провадили їх "попередники".

Хочемо наголосити, що європейські цінності, які обстоювали на Майдані українські громадяни, – це не лише запровадження безвізового режиму. Це також і конституційні права всіх без винятку громадян України; це також і відповідальність влади (і кожного посадовця зокрема) за дотримання цих прав.

У зв’язку з ухваленим 22 травня 2018 року рішенням ЄСПЛ, маємо наголосити на тому, чим відрізняється нинішня ситуація від тієї, яка була рік тому, та попередити про головні наслідки, до яких тепер може призвести рішення механічно продовжити мораторій.

По-перше, Україні загрожують колосальні фінансові збитки через масові позови до ЄСПЛ. За оцінками правників, обсяги відшкодувань для кожного з наступних позивачів можуть сягати від 2 тисяч до 75 тисяч євро. У масштабах майже 7 млн власників підмораторних земель це – значний тягар штрафних виплат на Державний бюджет.

Намагаючись продовжити мораторій, його прихильники фактично намагаються спровокувати в Україні "бюджетний Чорнобиль" - штовхнути на шлях мільярдних фінансових збитків. При цьому звинувачувати громадян, які обстоюють свої конституційні права у міжнародних судах, не враховуючи "політичну доцільність" мораторію, було б некоректно.

По-друге, Україні загрожують серйозні іміджеві втрати. Україна постає як країна, де масово порушуються права людини та не діють закони (адже рішення ЄСПЛ є обов’язковим до виконання). Ті посадовці, які регулярно звітують міжнародним партнерам про здійснені реформи, повинні будуть знайти пояснення, чому Україна ігнорує рішення ЄСПЛ.

По-третє, усі причетні до збереження статус-кво щодо мораторію депутати та посадовці мають бути готовими до того, що відповідати доведеться персонально. Про це свідчить Ст. 382 Кримінального кодексу України, де у п.4 прямо сказано, що " Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини … карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років".

Першими уже задокументували свій намір залишити все, як було, всупереч рішенню ЄСПЛ, автори законопроектів №9355 від 30.11.2018 та 9355-5 від 04.12.2018. Наступними, окрім авторів інших аналогічних законопроектів, будуть члени профільного Комітету, які поставлять підписи на підтримку їх внесення на розгляд ВР. Далі – депутати, які голосуватимуть поіменно. Потім – спікер та президент, які підпишуть закон.

Закликаємо:

голову Верховної Ради Андрія Парубія - не виносити на голосування законопроекти на продовження мораторію як такі, що порушують конституційні права громадян, та не підписувати такий закон у разі його ухвалення;

президента Петра Порошенка – ветувати закон про продовження мораторію у разі його ухвалення;

прем’єр-міністра Володимира Гройсмана – внести до 7 грудня на розгляд парламенту Закон про обіг земель або заявити про підтримку одного із уже внесених;

народних депутатів – пам’ятати про наслідки для країни і для них особисто, до яких неминуче призведе їх голосування за продовження мораторію.

У 5-ту річницю початку Революції Гідності ми закликаємо представників української постмайданної влади мислити категоріями не доби колективізації, а у відповідності до європейських цінностей.

Громадська коаліція за скасування мораторію на землю.

Серед ініціаторів та членів Коаліції – Центр економічної стратегії, Український клуб аграрного бізнесу, Незалежна асоціація банків України, Українська Гельсінська спілка за права людини, Асоціація "Укрсадпром", Спілка українських підприємців, Насіннєва асоціація України, Стратегічна група радників з підтримки реформ (SAGSUR), Нова Країна, CASE Україна, Dragon Capital, VoxUkraine, ГО State Watch, ВО "Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України", Українське товариство економічних свобод, Центр ефективного законодавства.

У Меморандумі сформульовано 14 головних негативних наслідків 17-річної дії мораторію, та 8 ключових принципів, на яких, на переконання учасників Коаліції, має бути відкрито ринок сільгоспземель.

Коаліцію створено 21 червня 2018 року. Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Економічна правда