70 мільярдів доларів — ціна неефективного управління Україною

Україна через неефективне управління і недостатнє верховенство права протягом п'яти років недоотримала 70 мільярдів доларів надходжень до бюджету.

Про це свідчать результати дослідження Центру економічної стратегії.

"Ця сума вища за весь український зовнішній борг. Тобто, проблему його обслуговування можна було б вирішити за рахунок ліквідації тільки найбільших корупційних схем... При цьому дана сума включає в себе тільки втрати в сфері державних фінансів, вона не відображає, скільки могла б заробити економіка, приватний сектор, наприклад, за рахунок появи ринку землі, поліпшення інфраструктури або усунення "дірок" "чорного" імпорту-експорту", - прокоментував результати дослідження виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

За даними дослідження, істотне посилення верховенства права в Україні за п'ять років могло б дати економічний ефект в 26,6 млрд доларів одноразових надходжень і ще 8,6 млрд доларів додаткових надходжень щороку.

Вишлінський зазначив, що найбільша сума в структурі бюджетних втрат стосується відкриття ринку землі та ухилення від сплати податків при оплаті праці.

Прозорий і повноцінний ринок сільськогосподарської землі замість ринку оренди земельних ділянок відкрив би можливості для отримання додаткових 12,4 млрд доларів до бюджету одноразово і 52 млн доларів щорічно, підрахували аналітики ЦЕС.

У той же час, за рахунок "тіньового" ринку праці держава недоотримує щороку 6 млрд доларів: 2,8 млрд доларів - від єдиного соціального внеску і 3,2 млрд доларів - податку на доходи фізичних осіб.

"З 16 млн офіційно зайнятого населення, 2,6 млн працевлаштованих працюють або як ФОПи (хоча насправді є зайнятими), або отримують зарплату "в конвертах". Причому, таку зарплату отримує кожен третій. Ще близько 23%, або 6 млн працюючого населення, працюють без оформлення", - прокоментувала заступниця виконавчого директора ЦЕС Марія Репко, передає "Інтерфакс-Україна".

Інше джерело недонадходжень до бюджету - "токсичні" борги в портфелях Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державних банків, в тому числі, Приватбанку.

За словами Репко, через недостатнє верховенство права Україна може розраховувати на повернення всього 60 млрд грн з 332 млрд грн проблемних активів у портфелі Фонду гарантування вкладів і державних банків.

Поряд з цим, управління інфраструктурою може принести додаткові 324 млн доларів, якщо буде введена плата за проїзд вантажівок автошляхами державного значення, а також 1 млрд доларів щорічно від державно-приватного партнерства.

Крім цього, 1 млрд доларів Україна втрачає через "сірий" імпорт товарів - в цілому його обсяг експерти оцінили в 4,05 млрд доларів.

Як зазначив заступник виконавчого директора ЦЕС Дмитро Яблоновський, оцінка запропонованих до продажу 53 державних компаній зі списку "великої" приватизації за мультиплікатором країн з найкращим верховенством права і управлінням становила б 5,9 млрд доларів, тоді як при нинішньому рівні верховенства права їх продаж може принести держбюджету 4,2 млрд доларів.

"Тіньові" галузі, такі як видобуток бурштину, незаконна рубка лісу, гральний бізнес, за умови їх легалізації можуть дати 0,2-0,4 млрд доларів надходжень до бюджету за найбільш консервативними прогнозами, зазначають дослідники.

Економічна правда