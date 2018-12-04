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Щороку в Україні помирає 350 тисяч землевласників

Вівторок, 4 грудня 2018, 18:31

У разі збереження мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель за 10 років кількість власників землі в Україні скоротиться вдвічі, а 1,4 мільйона українців уже цього не дочекалися.

Про це йдеться у статті "Економічної правди".

"Середній вік власників української землі - 60 років. 65% пайовиків – пенсіонери, а близько чверті вже виповнилося 70 років. Власники паїв такого віку вже не можуть самостійно обробляти землю, вони все більше здають її в оренду. Серед них – орієнтовно – залишилося 5,5 млн первинних землевласників.", - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, за даними Держгеокадастру, вже померли понад 1,4 млн власників паїв, майже всі з яких отримали землі під час паювання у 1990-х (а це 20%).

Тренд зменшення кількості землевласників, жінки та чоловіки, млн осіб
Тренд зменшення кількості землевласників, жінки та чоловіки, млн осіб

Понад 400 тисяч паїв не передано у спадщину через відсутність спадкоємців або складнощі з оформленням. Тому, понад 1,6 млн га сільськогосподарських земель, розпайованих чверть століття тому, лишилися безхазяйними.

"Взявши за основу демографічну статистику щодо сільського населення та показники тривалості життя чоловіків і жінок, можна спрогнозувати смертність серед власників паїв. Так, уже через 10 років з числа нинішніх землевласників залишиться лише 1,3 млн. чоловіків та 2,3 млн. жінок, тобто приблизно половина їх загальної кількості.", - йдеться у матеріалі.

Найбільш критична ситуація прогнозується у 2026 році, коли їх може померти понад 870 тис.

Як повідомлялося раніше, близько 6,5 тисяч українців після смерті віддали безкоштовно державі землю.

Читайте матеріал повністюВічні кріпаки. Чи доживуть нинішні власники землі до скасування мораторію

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