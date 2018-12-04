Щороку в Україні помирає 350 тисяч землевласників

У разі збереження мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель за 10 років кількість власників землі в Україні скоротиться вдвічі, а 1,4 мільйона українців уже цього не дочекалися.

Про це йдеться у статті "Економічної правди".

"Середній вік власників української землі - 60 років. 65% пайовиків – пенсіонери, а близько чверті вже виповнилося 70 років. Власники паїв такого віку вже не можуть самостійно обробляти землю, вони все більше здають її в оренду. Серед них – орієнтовно – залишилося 5,5 млн первинних землевласників.", - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, за даними Держгеокадастру, вже померли понад 1,4 млн власників паїв, майже всі з яких отримали землі під час паювання у 1990-х (а це 20%).

Тренд зменшення кількості землевласників, жінки та чоловіки, млн осіб

Понад 400 тисяч паїв не передано у спадщину через відсутність спадкоємців або складнощі з оформленням. Тому, понад 1,6 млн га сільськогосподарських земель, розпайованих чверть століття тому, лишилися безхазяйними.

"Взявши за основу демографічну статистику щодо сільського населення та показники тривалості життя чоловіків і жінок, можна спрогнозувати смертність серед власників паїв. Так, уже через 10 років з числа нинішніх землевласників залишиться лише 1,3 млн. чоловіків та 2,3 млн. жінок, тобто приблизно половина їх загальної кількості.", - йдеться у матеріалі.

Найбільш критична ситуація прогнозується у 2026 році, коли їх може померти понад 870 тис.

Як повідомлялося раніше, близько 6,5 тисяч українців після смерті віддали безкоштовно державі землю.

Читайте матеріал повністю: Вічні кріпаки. Чи доживуть нинішні власники землі до скасування мораторію