Кабмін готується розглянути "рятівний" документ для Ахметова

Міненерго оновило проект розпорядження, яким пропонує уряду ввести пріоритетне використання тепловими генераціями вугілля марки "Г", яке в Україні видобувають переважно шахти групи "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Про це йдеться у проекті розпорядження уряду.

"З метою забезпечення енергетичної безпеки України та підготовки об’єднаної енергосистеми України до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року погодитися з пропозицією ... щодо встановлення пріоритетності для диспетчеризації встановлених генеруючих потужностей виробників, які працюють за ціновими заявками, та використовують вугілля, видобуте в Україні", — йдеться у проекті розпорядження.

"Міністерству енергетики та вугільної промисловості ... затвердити перелік енергоблоків, які за результатами попереднього звітного місяця використовували винятково вугілля, видобуте в Україні", — зазначається в документі.

Це означає, що використання вугілля марки "Г" (єдине вугілля, яке наразі видобувається в Україні - ЕП) буде пріоритетним. Тобто, енергетики для виробництва електроенергії обов’язково повинні будуть використовувати саме вугілля, яке видобувають в Україні.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабінету міністрів зазначається, що ухвалення цього рішення необхідне для забезпечення енергетичної безпеки України.

"Закупівля імпортованого вугілля призводить до відтоку валюти, що призводить до погіршення торгового балансу країни. Витрачаються кошти, що потенційно могли використовуватися на оновлення шахтного фонду України під час закупівлі вугілля українського видобутку і при цьому рівень державної підтримки на адресу шахт за останні два роки становив 3,7 млрд грн, що менше майже в три рази за витрати на імпорт вугілля", — йдеться у документі.

"Вибір на користь вітчизняного постачальника вугілля дозволить тепловій генерації заощадити біля 552 млн грн на рік", — наголошується у записці.

Нагадаємо, в жовтні була опублікована перша версія цього розпорядження. У порівнянні з нею, в оновленому проекті змінені деякі формулювання та розрахунки.

Як відомо, в Україні близько 85% вугілля видобуває "ДТЕК", енергетична група, яка належить найбагатшій людині України Рінату Ахметову. Близько 10% видобувають державні шахти, які згадуються в пояснювальній записці.

Раніше експерт з питань енергетики Андрій Герус порахував, що таке рішення Кабінету міністрів може принести групі Ахметова додаткових 2-3 млрд грн на рік.

Читайте також: Нові тарифи: купуй дорого, купуй у Ахметова

Економічна правда