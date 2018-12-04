Суд визнав незаконним розголошення персональних даних 13 мільйонів споживачів газу

Суд призупинив дію окремих пунктів постанови Кабміну про ПСО, які передбачають передачу Міністерству фінансів особистих даних споживачів газу без згоди самих споживачів.

Про це йдеться в рішенні окружного адміністративного суду м Київ, передає прес-служба компанії РГК.

Як говориться в прес-релізі РГК, на думку суддів, "Кабмін не зміг спростувати порушення Конституції і Конвенції про захист прав людини і основних свобод".

"У тексті постанови також йдеться, що надання органам виконавчої влади необмежених повноважень є несумісні з принципом верховенства права. вони повинні бути обмежені гарантіями невтручання в права людини ", - повідомили в компанії.

Зазначається, що в даному процесі не оскаржуються ті частини постанови, що стосуються ціни на газ і не зачіпають домовленостей з МВФ.

ПСО (Public Service Obligation) - це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз України".

РГК – консалтингова компанія, яка в інтересах Group DF Дмитра Фірташа керує 22 обл- і міськгазами. Крім ринку постачання газу Group DF Фірташа контролює велику частку ринку розподілу газу, який є природною монополією (тобто таким, створення конкуренції на якому не вважається економічно доцільним).

Економічна правда