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Суд визнав незаконним розголошення персональних даних 13 мільйонів споживачів газу

Вівторок, 4 грудня 2018, 16:40
 

Суд призупинив дію окремих пунктів постанови Кабміну про ПСО, які передбачають передачу Міністерству фінансів особистих даних споживачів газу без згоди самих споживачів.

Про це йдеться в рішенні окружного адміністративного суду м Київ, передає прес-служба компанії РГК.

Як говориться в прес-релізі РГК, на думку суддів, "Кабмін не зміг спростувати порушення Конституції і Конвенції про захист прав людини і основних свобод".

"У тексті постанови також йдеться, що надання органам виконавчої влади необмежених повноважень є несумісні з принципом верховенства права. вони повинні бути обмежені гарантіями невтручання в права людини ", - повідомили в компанії.

Зазначається, що в даному процесі не оскаржуються ті частини постанови, що стосуються ціни на газ і не зачіпають домовленостей з МВФ.

ПСО (Public Service Obligation) - це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз України".

РГК – консалтингова компанія, яка в інтересах Group DF  Дмитра Фірташа керує 22 обл- і міськгазами. Крім ринку постачання газу Group DF Фірташа контролює велику частку ринку розподілу газу, який є природною монополією (тобто таким, створення конкуренції на якому не вважається економічно доцільним).

Економічна правда

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