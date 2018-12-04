Названо Топ-10 найбільших підприємств-забруднювачів

Міністерство екології та природних ресурсів України опублікувало рейтинг найбільших підприємств-забруднювачів.

Топ-10 найбільших забруднювачів наведено у повідомленні Мінприроди, з Топ-100 можна ознайомитися у матеріалах на сайті міністерства.

Дві третини підприємств, що увійшли до рейтингу ТОП-100, локалізовані на території 4 областей: Дніпропетровська – 30; Донецька – 22; Запорізька – 9; Луганська - 6.

Рейтинг складено за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про обсяги скидів, викидів та утворення відходів.

Перша 10-ка найбільших забруднювачів довкілля в Україні по скидах забруднених стічних вод наступна:

ПАТ АК "Київводоканал, м. Київ ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь", м. Марiуполь, Донецька обл. ЛМКП "Львiвводоканал", м. Львів ПАТ "Днiпровський Меткомбiнат", м.Кам’янське, Дніпропетровська обл. КП "Днiпроводоканал" м. Дніпропетровськ ПАТ "Запорiжсталь", м. Запорiжжя МКП "Миколаївводоканал", м. Миколаїв Фiлiя "Павлоградське регіональне управління по водопостачанню та очистці каналізаційних стоків" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", м. Павлоград, Дніпропетровська обл. КП "Чернігівводоканал", м.Чернігів КП "Мiськводоканал", м.Суми

Перша 10-ка найбільших забруднювачів по викидах в атмосферне повітря виглядає наступним чином:

ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", м. Кривий ріг, Дніпропетровська обл. ПРАТ "ММК ім. Ілліча", м. Маріуполь, Донецька обл. Відокремлений підрозділ "Бурштинська ТЕЦ", ПАТ "ДТЕК Західенерго", м.Бурштин, Івано-Франківська область ВП "Курахівська ТЕС" ТОВ "ДТЕК Східенерго", м.Курахове, Донецька обл., ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", м. Павлоград Дніпропетровська обл., ВП Запорізька ТЕС ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго" м.Енергодар, Запорізька обл., Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центренерго", м.Світлодарськ, Донецька обл. Відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" м. Ладижин, Вінницька обл. ПРАТ "МК "Азовсталь", м. Маріуполь, Донецька обл. ПАТ "Запорізький меткомбінат "Запоріжсталь", м. Запоріжжя, Запорізька обл.

Загальні обсяги забруднення (2017 рік).

Викидів забруднюючих речовин – 2,58 млн. тонн.

Скидів – 997,35 млн. м3

Утворення відходів – 366 млн. тонн

У тому числі підприємствами, що входять до ТОП-100:

Викидів забруднюючих речовин – 1,76 млн. тонн.

Скидів – 809,3 млн. м3.

Утворення відходів – 338 млн. тонн.

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