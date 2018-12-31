Продажі техніки зросли в два рази швидше, ніж загальний товарообіг

У 2018 році в Україні більше ніж на 30% зросли покупки смартфонів, мобільних телефонів, телевізорів і побутової техніки.

Про це повідомляє Новое время.

C січня по жовтень на ці товари українці витратили рекордні 64 млрд гривень, і це на 31,4% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 го.

Продажі цих товарів зростають в два рази швидше, ніж загальний товарообіг в країні.

За останні кілька років, за даними GfK, ринок електроніки і побутової техніки виріс майже на 60%.

Найбільше в цьому році - на 39,2%, підскочили, за даними GfK, продажі побутової електроніки (в основному телевізорів): українці придбали їх на 6,59 млрд грн.

Але в абсолютних цифрах чемпіонами глядацьких симпатій стали смартфони і мобільні телефони - українці витратили на них за неповний рік 23,4 млрд грн (приріст 37,4%).

Виріс і середній чек в мережах, які торгують побутовою технікою та електронікою, в Ельдорадо - зростання склало 15-20%. У відділах техніки Епіцентру - на третину, а в мережі Moyo - на 60%.

За прогнозами експертів, обсяг ринку і в 2019-му буде збільшуватися, проте вже не так стрімко.