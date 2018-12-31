Ізраїль придбав українську "Кольчугу-М" — ЗМІ

Україна поставила на озброєння Ізраїля мобільну станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М", але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Про це повідомляє Defence Blog з посиланням на дані ImportGenius.

За даними джерела, угода відбулася в березні 2018 року - дочка Укроборонпрому - Укрспецекспорт - продала ізраїльської компанії Airsom Ltd. модернізовану в Україні Кольчугу-М.

ImportGenius

Дальність виявлення повітряних цілей у "Кольчуги" становить 800 кілометрів, в той час як у американської "AWACS" - 600 км, а у російської Vega і чеської Vera - 400 км.

Defence Blog зазначає, що розвідкомплекс буде застосовуватися під час навчань ізраїльських ВПС.