Платіжний баланс у листопаді зведено з профіцитом — НБУ

Платіжний баланс України у листопаді було зведено з профіцитом на рівні 1,3 мільярда доларів, усього за 11 місяців - з профіцитом в 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Національний банк.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді порівняно з жовтнем звузився до 299 млн доларів завдяки як високому врожаю кукурудзи поточного року, так і сповільненню зростання імпорту на тлі покращення девальваційних очікувань населення.

У цілому за 11 місяців дефіцит поточного рахунку становив 4,4 млрд доларів порівняно з 1,7 млрд доларів у відповідному періоді минулого року.

Попри певне сповільнення – в листопаді тривало зростання експорту товарів (на 6,2% у річному вимірі до 4,1 млрд доларів) насамперед завдяки рекордному врожаю кукурудзи.

Фізичні обсяги поставок за кордон зернових культур у листопаді сягнули історичного максимуму (5,3 млн т), а їхні вартісні обсяги зросли в 1,6 раза у річному вимірі завдяки збереженню високих світових цін. Окрім того, продовжували поліпшуватися показники експорту інших продовольчих товарів: жирів та олії, м'яса. Зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% у річному вимірі, сягнувши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) та забезпечивши більше половини усього експорту товарів.

Водночас динаміка експорту металургійної продукції продовжила погіршуватися через менш сприятливу цінову кон'юнктуру, ремонтні роботи на окремих підприємствах та ускладнену логістику в Азовському морі. Проведення планових ремонтів на окремих підприємствах хімічної промисловості також призвело до зниження експорту її продукції.

У цілому за січень – листопад експорт товарів зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 39,5 млрд доларів.

Зростання імпорту товарів у листопаді істотно уповільнилося (до 12,7% у річному вимірі до 5,6 млрд доларів), насамперед за рахунок неенергетичного імпорту.

Зростання енергетичного імпорту в листопаді також уповільнилося, переважно за рахунок вугілля. Однак вартісні обсяги закупівель інших енергоносіїв – нафопродуктів та природного газу – залишалися високими.

У цілому за січень – листопад імпорт товарів зріс на 15,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 51,3 млрд доларів.

Приплив капіталу за фінансовим рахунком у листопаді становив 1,6 млрд доларів та був забезпечений насамперед державним сектором завдяки надходженню коштів від розміщення урядом облігацій зовнішньої державної позики.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у листопаді збільшився до 301 млн доларів, 85% з яких були спрямовані до реального сектору. За 11 місяців цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 2 млрд доларів, 21% із яких – операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал.

У цілому за січень – листопад 2018 року чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 5,5 млрд доларів та був значно вищим, ніж в аналогічному періоді 2017 року (4,2 млрд доларів).

У результаті платіжний баланс у листопаді було зведено з профіцитом на рівні 1,3 млрд доларів.

Платіжний баланс за січень – листопад зведено з профіцитом в 1,1 млрд доларів.

Як наслідок, міжнародні резерви на кінець місяця збільшилися до 17,7 млрд доларів, що забезпечувало фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,0 місяців.

Водночас упродовж грудня завдяки купівлі Національним банком валюти на міжбанківському валютному ринку та надходженню фінансування від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Світового банку міжнародні резерви збільшилися до рекордного за п’ять років рівня в 20,7 млрд доларів (станом на 27.12.2018), або 3,5 місяців майбутнього імпорту.