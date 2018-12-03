Держава почала штрафувати компанії за ФОП–співробітників

Державна служба з питань праці штрафує підприємства за співробітників, оформлених як фізосіб-підприємців.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

Пошук за судовим реєстром "Бабуся" знайшов кілька справ, в яких компанії хотіли оскаржити штрафи Держпраці за укладення цивільно-правових договорів, що мають ознаки трудових договорів.

Рішення суду залежало від того, чи правильно був складений цивільно-правовий договір.

Так, в одному з рішень Держпраці довела, що договір був більше схожий на трудовий і компанія сплатила 111 тисяч гривень. Головним аргументом було те, що оплата була погодинною, а характер роботи був більше схожий на роботу найманого працівника.

В іншому рішенні Держпраці наклала штраф в 3,5 млн гривень, однак компанія змогла довести, що укладала саме цивільно-правові угоди і штраф було скасовано в судовому порядку.

Анастасія Шуберт, юрист консалтингової компанії "Оланс-груп", рекомендує перевіряти, щоб в договорі з ФОП були відсутні правила внутрішнього розпорядку, розмір заробітної плати, гарантії і пільги, визначені трудовим законодавством, обов'язок замовника забезпечити умови праці.

У 2019 Держпраці проведе майже 17 тисяч перевірок. Перевірити дату перевірки будь-якої компанії можна, додавши Opendata в Messenger, Viber, Skype або Telegram.

Економічна правда