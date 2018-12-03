СБУ і НАБУ розслідують багатомільйонні оборудки заводу "Укроборонпрому"

Служба безпеки у Львівській області з січня 2018 року розслідує розтрату 13,6 мільйона гривень працівниками державного підприємства "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод".

Про це повідомляє проект "Марлін", посилаючись на судові матеріали.

Слідством встановлено, що протягом 2017-2018 років посадові особи "Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу" внесли неправдиві відомості до актів прийому-передачі авіаційного обладнання від приватної фірми "Грандавіатайм", яке наразі має назву "Таймсервісторг".

У свою чергу "Грандавіатайм" за документами нібито закупив обладнання у підприємств, які за матеріалами податкової маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили і взагалі не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Слідство триває за статтями Кримінального кодексу України 366 "службове підроблення" та 191 "розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем".

На додатковий запит СБУ зазначила, що станом на кінець листопада жодного процесуального рішення в даному кримінальному провадженні не прийнято.

Під кінець минулого року концерн "Укроборонпром", до складу якого входить Львівський завод, повідомив про звільнення директора ЛДАРЗу Олександра Кравчука якраз через численні фінансові порушення.

Із судових матеріалів також відомо, що паралельно детективи НАБУ розслідують як Львівський авіаційний завод переплатив 8 мільйонів гривень за запчастини до літака-винищувача МІГ-29 групі фіктивних фірм.

Економічна правда