НБУ оштрафував великий банк за видачу готівки без перевірки

Національний банк наклав на "Укрсоцбанк" штраф у розмірі понад 30 мільйонів гривень за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 мільярд гривень на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

НБУ також виніс банку письмове застереження, в тому числі, за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку - публічних осіб, їх близьких або пов'язаних з ними осіб; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Застереження також винесено за порушення порядку зупинення фінансових операцій; за невиконання обов'язку відмовити в проведенні фінансових операцій; за порушення порядку реєстрації фінансових операцій, а також за порушення порядку подання спеціально уповноваженому органу інформації.

Крім "Укрсоцбанку", НБУ також оштрафував "Місто банк" на 4,227 млн ​​грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу щодо операцій клієнтів.

Банк, зокрема, регулярно супроводжував операції з переведення в готівку коштів на суми, які в десятки разів перевищували заявлені клієнтами доходи, а також операції з переказу на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності коштів з рахунку клієнта, які були отримані внаслідок операцій купівлі-продажу цінних паперів, емітенти яких фігурують в кримінальному провадженні як емітенти "сміттєвих" цінних паперів.

Крім того, Нацбанк виніс "Місто банку" письмові застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Міра впливу у вигляді письмового застереження була застосована також щодо "Райффайзен Банк Аваль".

Підставою послужило невиконання обов'язку проводити первинний фінансовий моніторинг операцій, учасниками або вигодонабувачами яких є громадські діячі, їх близькі або пов'язані з ними особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.