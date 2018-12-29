Сейм Польщі заморозив ціни на електрику для споживачів

Нижня палата Сейму Польщі прийняла закон, який передбачає замороження з 2019 року цін на електроенергію на рівні 2018-го.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що для розгляду лише цього питання на 28 грудня скликали позачергове засідання Сейму.

"Мета закону - захист польських родин, фірм, промисловості і самоврядування від негативних наслідків різкого підвищення цін електроенергії, який ми спостерігаємо зараз", - сказав під час обговорення питання депутат від правлячої партії "Право і Справедливість" Мацей Малецький.

За прийняття закону проголосували 389 депутатів Сейму, 3 - проти, 17 -утрималися.

За словами міністра енергетики Польщі Кшиштофа Тхужевського, завдяки прийняттю закону приватні споживачі електроенергії, підприємства і органи місцевого самоврядування зекономлять 9 млрд злотих (2,5 млрд доларів).

"Чинна польська влада виправляє помилку попередньої провладної коаліції, яка упродовж 2008-2012 років підвищила ціни на електроенергію для пересічних споживачів на 50%", - заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

Закон відразу передали на розгляд Сенату Польщі.

Він, зокрема, передбачає зниження акцизного збору на електроенергію з 1 МВт/год з 20-ти до 5-ти злотих (35 грн).