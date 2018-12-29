У МОЗ пояснили, як можна буде повертати ліки до аптек

З 1 січня 2019 року можна буде повертати до аптек лікарські засоби та медичні вироби - лише якщо вони неналежної якості.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Факт неналежної якості підтверджується документами: висновком щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби або уповноваженою лабораторією; або розпорядженням Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.

Для повернення необхідно пред’явити розрахунковий документ на придбання ліків. У такому випадку споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний.

"Щоби убезпечити себе і не придбати неякісні ліки, запрошуємо перевіряти сайт Держлікслужби та переконатися, що препарати, які ви придбали, не заборонені. Також нагадуємо, що на вимогу покупця аптеки мають надати документи, які підтверджують належну якість продукції, зокрема сертифікат якості виробника", - зазначає МОЗ.

З 1 січня набуває чинності Закон України від 23.11.2018 № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Він, зокрема вносить зміни до вимог споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення.