Dell повернулася на біржу після п'яти років перерви

Американська Dell Technologies Inc. в п'ятницю перестала бути найбільшою приватною технологічною компанією світу - торги її акціями на Нью-йоркській фондовій біржі (NYSE) поновилися після п'яти років перерви.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Уолл-стріт оцінила лістинг Dell в 34 млрд доларів, пише Financial Times. Торги акціями в п'ятницю почалися на позначці 46 доларів.

Dell перестала бути публічною компанією в 2013 році, коли її засновник Майкл Делл і інвестфірма Silver Lake провели делістинг на 25 млрд доларів. Тоді Делл стверджував, що акціонерам публічних компаній не вистачає терпіння дочекатися результатів стратегічних перетворень.

За минулі п'ять років Dell провела ряд великих угод, включаючи придбання EMC в 2016 році за 67 млрд доларів. В результаті її заборгованість перевищила 50 млрд доларів.

За оцінками аналітиків, частка Делла в новій публічної Dell Technologies зросла приблизно до 50% з 14% в період до 2013 року.