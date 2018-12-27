В український список офшорних зон потрапили ще 5 країн

Кабінет міністрів України включив Намібію, Тринідад і Тобаго, Гуам, Палау і Американське Самоа в число держав, віднесених до переліку офшорних зон.

Відповідне розпорядження Кабінет міністрів прийняв на засіданні в четвер без обговорення, передає "Інтерфакс-Україна".

Ці країни знаходяться в "чорному списку" країн Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей ОЕСР, членом якого Україна є з 2013 року.

Євросоюз в жовтні цього року виключив зі свого "чорного списку" юрисдикцій, які не співпрацюють належним чином в питаннях оподаткування, Палау, а в листопаді - Намібію.

Згідно із законодавством України фінансові операції, якщо хоча б одна зі сторін має реєстрацію у країні, що віднесена Кабміном до переліку офшорних зон, підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

З включенням п'яти нових загальне число юрисдикцій, віднесених урядом України до числа офшорних зон, досягне 41.

Нагадаємо, рік тому уряд включив до переліку офшорних зон Латвію і Естонію, але після протестів цих країн виключив їх зі списку.