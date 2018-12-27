Уряд заборонив ввозити в Україну крохмаль і глюкозу з Росії

27 грудня український уряд ухвалив постанову, яка забороняє ввозити на митну територію України крохмаль і глюкозу, що походять з Російської Федерації.

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Відтепер заборона на імпорт з Росії розповсюджується на кукурудзяний крохмаль, глюкозу та окремі категорії сиропу з глюкози, мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп.

У міністерстві нагадали, що станом на сьогодні в рамках протидії російській економічній агресії вже запроваджено заборону на імпорт низки товарів з Росії.

Зокрема, в Україну з Росії заборонено імпортувати харчову продукцію (молочну продукцію, чай, каву, пиво, горілчані вироби), косметичні засоби особистої гігієни (шампуні, гелі для душу, мило), продукцію хімічної промисловості для сільського господарства (гербіциди, фунгіциди, інсектициди, родентициди), хлористий калій і залізничне обладнання (локомотиви, вагони та колійне обладнання).

Європейська правда