Голову банку зловили на вимаганні близько мільйона гривень хабара
Правоохоронці затримали очільницю структурного підрозділу київського банку під час одержання нею неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.
Про це повідомляє перс-служба Нацполіції.
У ході слідства поліцейські з’ясували, що керівник фінансової установи організувала злочинну "схему" отримання коштів. Ця схема діяла з листопада цього року. Так, було встановлено, що за реалізацію майна банку по заниженій вартості посадовець вимагала майже мільйон гривень.
Поліцейські затримали зловмисницю під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.
Нагадаємо, в ООН озвучили втрати світової економіки від корупції та хабарів.
Економічна правда
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