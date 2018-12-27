Голову банку зловили на вимаганні близько мільйона гривень хабара

Правоохоронці затримали очільницю структурного підрозділу київського банку під час одержання нею неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє перс-служба Нацполіції.

У ході слідства поліцейські з’ясували, що керівник фінансової установи організувала злочинну "схему" отримання коштів. Ця схема діяла з листопада цього року. Так, було встановлено, що за реалізацію майна банку по заниженій вартості посадовець вимагала майже мільйон гривень.

Поліцейські затримали зловмисницю під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, в ООН озвучили втрати світової економіки від корупції та хабарів.

Економічна правда