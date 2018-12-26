В Україні зростають зарплати та кількість IT-фахівців - дослідження

Станом на 2018 рік в Україні працюють майже 160 тисяч IT-фахівців, на 26% більше, ніж в 2017.

Про це повідомляє Ain.ua з посиланням на дослідження порталу Dou.

За останній рік у Junior QA зарплата збільшилася з 400 до 500 доларів, у Middle - з 1100 до 1300 доларів. Найбільший стрибок відбувся у Senior-фахівців Ruby - плюс 800 доларів. Зростає зарплата і у проджект-менеджерів - за останній рік додалося 200 доларів.

Кількість опублікованих на DOU вакансій зросла за рік у півтора рази - з 3111 до 4606 в місяць. При цьому найчастіше компанії шукають Front End, QA, PHP, .NET і Java-фахівців.

Економічна правда