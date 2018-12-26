Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе, які перевіряли

Державна фіскальна служба в 2018 році провела понад 1,6 тисячі фактичних перевірок ресторанів, кафе та інших місць масового відпочинку, виявивши в кожному випадку порушення.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"У всіх випадках встановлено порушення вимог чинного законодавства, за які до суб'єктів господарювання застосовано 20,6 млн грн штрафних санкцій", - йдеться в повідомленні.

ДФС під час перевірок встановила 606 фактів неоприбуткування готівкових коштів (11,4 млн грн штрафних санкцій), 391 факт торгівлі алкоголем і тютюновими виробами без відповідної ліцензії (5,7 млн ​​грн штрафів), 302 факти незастосування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні платежів за готівку (0,2 млн грн штрафів).

Економічна правда