В Україні знову знизять тариф на доступ до телеком-мереж

Ставку доступу на телеком-мережі в Україні знижують до 12 коп/хвилина.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив глава Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації Олександр Животовський.

За його словами, новий тариф повинен вступити в силу з 2019 року.

Зараз оператор платить при завершенні дзвінка свого абонента на мережі конкурента 15 копійок за хвилину.

Телеком-регулятор поступово знижує цю ставку вже не один рік, щоб бар'єри для доступу на інші мережі знижувалися і абонент могли дзвонити на будь-які номери за доступними тарифами.

Животовський додав, що паралельно зі зниженням ставки до 12 копійок за хвилину буде також введений новий тариф - за транзит голосового трафіку. Він становитиме 3 копійки за хвилину.

За його словами, транзитний тариф вводиться безпосередньо перед запуском в 2019 році послуги збереження абонентського номера при зміні оператора, щоб дзвінки на перенесені номера не здорожує для оператора.

Животовський також додав, що зниження інтерконект-тарифу навряд чи продовжиться надалі, так як він вже і так досить низький.

Раніше повідомлялося, що всі міста України опинилися одними з найдешевших у світі за ціною інтернету.

Економічна правда