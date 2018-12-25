В Україні знову знизять тариф на доступ до телеком-мереж
Ставку доступу на телеком-мережі в Україні знижують до 12 коп/хвилина.
Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив глава Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації Олександр Животовський.
За його словами, новий тариф повинен вступити в силу з 2019 року.
Зараз оператор платить при завершенні дзвінка свого абонента на мережі конкурента 15 копійок за хвилину.
Телеком-регулятор поступово знижує цю ставку вже не один рік, щоб бар'єри для доступу на інші мережі знижувалися і абонент могли дзвонити на будь-які номери за доступними тарифами.
Животовський додав, що паралельно зі зниженням ставки до 12 копійок за хвилину буде також введений новий тариф - за транзит голосового трафіку. Він становитиме 3 копійки за хвилину.
За його словами, транзитний тариф вводиться безпосередньо перед запуском в 2019 році послуги збереження абонентського номера при зміні оператора, щоб дзвінки на перенесені номера не здорожує для оператора.
Животовський також додав, що зниження інтерконект-тарифу навряд чи продовжиться надалі, так як він вже і так досить низький.
Раніше повідомлялося, що всі міста України опинилися одними з найдешевших у світі за ціною інтернету.
Економічна правда
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