Податківці провели обшуки у виробників алкоголю — нардеп

Співробітники Державної фіскальної служби провели обшуки в офісах виробників алкоголю у справі трирічної давності щодо незаконного виробництва алкогольної та іншої підакцизної продукції.

Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook 21 грудня.

"За моєю інформацією, по всій країні в десятки офісів виробників алкоголю увійшли співробітники податкової з наміром накласти арешт на всю продукцію. Це торкнулося всіх, в тому числі - легальних виробників горілки... Слідчі дії проходять в рамках кримінальної справи трирічної давності. Відеофіксація на обшуках не проводиться", - написав Лещенко.

Згідно з документом, опублікованим депутатом, слідчий суддя Приморського районного суду Одеси Віталій Куцаров 12 грудня дозволив слідчому управлінню фінансових розслідувань Офісу великих платників податку ДФС проводити обшуки на підприємствах, які нібито мають можливість незаконно виробляти лікеро-горілчану продукцію.

Обшуки пов'язані з розслідуванням незаконного масового виробництва алкоголю, зареєстрованого в жовтні 2015 року.

За даними ДФС, близько 60% українського лікеро-горілчаного ринку знаходиться в "тіньовому" обороті. В Україні працює 26 лікеро-горілчаних заводів, на дев'ять з них припадає 85% ринку.

У перелік підприємств, на яких суд дозволив обшук, зокрема, увійшли Луцьке МПД ДП "Укрспирт", "Атлантіс", "Стронгдрінк", "Абсолютний стандарт", Львівський, Житомирський, Одеський, Полтавський, Чернігівський лікеро-горілчані заводи, "Алкогольно -безалкогольний комбінат "Дніпро", "Буассон Еліт "Бельведер Груп", "Золотоніський Златогор" та інші.

Агентству "Інтерфакс-Україна" не вдалося додзвонитися до більшості компаній за номерами, вказаними на їх сайтах. В "АБК "Дніпро" коментувати ситуацію відмовилися.

Економічна правда