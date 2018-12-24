Всі розділи
Укр / Рус

Об'єднаним громадам за рік передали 1,5 мільйона га полів

Понеділок, 24 грудня 2018, 18:10
 

З початку 2018 року в комунальну власність об'єднаних територіальних громад передано 1,5 мільйона гектар земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба уряду.

"За цей рік 650 ОТГ отримали землю сільськогосподарського призначення в комунальну власність. Вони отримали право володіти землями, наповнювати бюджет, раціонально використовувати ці землі. Всього за цей рік громадам було передано в 1,5 млн га землі", - сказав глава уряду.

За словами прем'єра, уряд продовжить цей процес в наступному році.

При цьому Гройсман закликав голів громад прозоро і ефективно використовувати земельні ресурси.

Нагадуємо:

31 січня Уряд схвалив розпорядження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін у законодавстві.

Держгеокадастр розпочав процес передачі земель з 1 лютого 2018 року.

Протягом першого тижня 99% ОТГ зробили перший крок до отримання земель у власність, підписавши меморандуми з Держгеокадастром.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

земля уряд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада зобов’язала Кабмін до 1 березня 2019 року подати закон про ринок земель 20 грудня 2018, 19:28
Нардепи продовжили мораторій на продаж землі ще на 1 рік 20 грудня 2018, 18:02
Українці на сході та півдні байдужі до питання мораторію на землю — дослідження 20 грудня 2018, 12:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті