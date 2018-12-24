Об'єднаним громадам за рік передали 1,5 мільйона га полів
З початку 2018 року в комунальну власність об'єднаних територіальних громад передано 1,5 мільйона гектар земель сільськогосподарського призначення.
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба уряду.
"За цей рік 650 ОТГ отримали землю сільськогосподарського призначення в комунальну власність. Вони отримали право володіти землями, наповнювати бюджет, раціонально використовувати ці землі. Всього за цей рік громадам було передано в 1,5 млн га землі", - сказав глава уряду.
За словами прем'єра, уряд продовжить цей процес в наступному році.
При цьому Гройсман закликав голів громад прозоро і ефективно використовувати земельні ресурси.
Нагадуємо:
31 січня Уряд схвалив розпорядження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін у законодавстві.
Держгеокадастр розпочав процес передачі земель з 1 лютого 2018 року.
Протягом першого тижня 99% ОТГ зробили перший крок до отримання земель у власність, підписавши меморандуми з Держгеокадастром.
Економічна правда
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