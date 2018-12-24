Потяг Рахів—Київ застряг у полі на Тернопільщині

Пасажирський потяг №358Л, який їхав з Рахова до Києва, застряг у полі в Тернопільській області.

Про це повідомляє Громадське. Цю інформацію також підтвердили пасажири потяга журналісту Економічної правди.

"Від 8-ї години просто стоїмо в полі", — сказала журналістка Громадського Уляна Бойчук, яка їхала цим поїздом.

За словами джерел ЕП, поїзд запізнився на станцію Тернопіль майже на 6 годин. Орієнтовний час запізнення на кінцеву станцію Київ-Пасажирський також становить орієнтовно 6 годин.

Як повідомили Економічній правді, біля залізничних кас на тернопільському залізничному вокзалі вишукувалися черги із бажаючих замінити квитки на інші транзитні потяги до Києва. Деякі пасажири запізнювалися на авіарейси з київських аеропортів. За словами очевидців, одна з пасажирок вийшла із застряглого потяга та приїхала на таксі до Тернополя, щоб пересісти на найближчий потяг до Києва.

Причиною зупинки поїзда, за словами кореспондентки "Громадського", було приладдя, яке лишили на коліях. Згодом його прибрали.

За інформацією ЕП, з посиланням на слова провідниці та пасажирів потяга, "приладдям", яке залишили працівники УЗ на коліях, була дрезина — транспортний засіб на залізничному ходу для перевезення службового персоналу, матеріалів, механізмів та інструменту на невеликі відстані.

Олександр Колесніченко, ЕП