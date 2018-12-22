Пенсійний фонд наростив власні надходження на 40 мільярдів

За 11 місяців надходження Єдиного соціального внеску становили 309,3 млрд гривень, з яких 180,7 млрд ​​гривень - власні кошти Пенсійного фонду.

Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева, передає LIGA.net.

За словами міністра, обсяг власних надходжень Пенсійного фонду зріс на 39,6 млрд гривень, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Рева також відзначив, що з 1 січня мінімальна пенсія зросте на 172 гривні - до 1669 гривень.

"Підвищення торкнеться людей у ​​віці понад 65 років і з трудовим стажем понад 35 років", - уточнив міністр.

Нагадаємо, ЄСВ сплачується з окладів всіх працівників, які оформлені офіційно. Платить ЄСВ роботодавець, нараховуючи його суму на фонд оплати праці свого працівника.

Ставка ЄСВ в Україні становить 22%. Раніше в Пенсійному фонді заявляли, що в Україні на 10 працюючих припадає 11 пенсіонерів.