Агрохолдинг Косюка залучить 120 мільйонів євро кредиту

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" залучить 120 млн євро (3,79 млрд гривень) кредиту від ING Bank N.V.

Про це повідомило ПАТ "Зернопродукт МХП" в системі розкриття інформації НКЦБФР, передає "Інтерфакс-Україна".

За інформацією компанії, вона виступить поручителем за даним кредитом.

Вартість активів ПрАТ "Зернопродукт МХП", згідно з даними останньої фінансової звітності, становить 6,102 млрд гривень. Співвідношення вартості кредиту до вартості активів - 62%.

За даними на сайті МХП, ПрАТ "Зернопродукт МХП" створено в 2004 році, має 19 філій, два елеватори, 23 молочні ферми. Земельний банк компанії - 90,9 тис. га.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.

На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині.

Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.