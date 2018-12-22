Агрохолдинг Косюка залучить 120 мільйонів євро кредиту
Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" залучить 120 млн євро (3,79 млрд гривень) кредиту від ING Bank N.V.
Про це повідомило ПАТ "Зернопродукт МХП" в системі розкриття інформації НКЦБФР, передає "Інтерфакс-Україна".
За інформацією компанії, вона виступить поручителем за даним кредитом.
Вартість активів ПрАТ "Зернопродукт МХП", згідно з даними останньої фінансової звітності, становить 6,102 млрд гривень. Співвідношення вартості кредиту до вартості активів - 62%.
За даними на сайті МХП, ПрАТ "Зернопродукт МХП" створено в 2004 році, має 19 філій, два елеватори, 23 молочні ферми. Земельний банк компанії - 90,9 тис. га.
"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.
На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині.
Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.
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