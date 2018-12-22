"Нафтогаз" у січні знизить ціну на газ для промисловості
НАК "Нафтогаз України" в січні 2019 року на 3% знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, - до 10,822 тисячі гривень за тисячу кубометрів.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Згідно з повідомленням, зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ обсягом понад 50 тис. куб. м на місяць за умови відсутності боргів перед компанією.
Як уточнює "Інтерфакс-Україна", для промислових підприємств, які здійснюють закупівлю без передоплати, ціна становитиме 11,833 тисяч гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).
Як повідомлялося, в грудні 2018 року НАК знизила ціну для промспоживачів на 17% - до 11, 152 тисяч гривень за тисячу кубометрів на умовах передоплати і до 12,18 тисяч гривень - без неї.
В Україні з 1 жовтня 2015 року скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і ТКЕ для потреб населення.
З цього часу "Нафтогаз" поставляє газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.
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