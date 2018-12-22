У Словаччині продаватимуть летючі автомобілі

Словацька технологічна компанія AeroMobil розпочала розробку нової моделі летючого автомобіля AeroMobil 4.0.

Про це йдеться у прес-реліз компанії, передає "Укрінформ".

"Технологічна компанія AeroMobil розпочала розробку нової моделі летючого автомобіля", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Slovak Spectator, на виставці у Китаї компанія вже представила прототип автомобіля AeroMobil 4.0.

Зазначається, що компанія збирає автомобіль у Словаччині, проте над проектом працюють 40 людей з восьми різних країни.

У компанії заявили, якщо все йтиме за планом, то вже у 2019 році можна буде провести перші тестові польоти.

В AeroMobil також додали, що вже у 2020 або в 2021 році клієнти зможуть придбати перші летючі автомобілі.

Як підкреслили у компанії, автомобілі AeroMobil 4.0. допоможуть людям долати короткі й середні відстані ефективніше й не забруднювати довкілля.