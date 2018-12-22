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Екс-банкір отримав 9 років за привласнення коштів клієнтів

Субота, 22 грудня 2018, 12:19

У Львові за привласнення коштів клієнтів засуджено колишнього керівника відділу банку.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що керівник відділу роздрібного бізнесу банківської установи ініціювала у електронній системі банку дострокове розірвання договорів строкового банківського вкладу, укладеного між фінансовою установою та клієнтами.

"Надалі зловмисниця від імені більш ніж двадцяти вкладників підробила заяви на видачу готівки, яку сама ж отримала в касі банку, привласнила їх та використала на власні потреби", - йдеться у повідомленні.

Встановлено незаконне заволодіння коштами клієнтів банку в сумі 1,2 млн гривень, 183,2 тисячі доларів та 51 тисячу євро.

Зловмисниці було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3,4,5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.4 ст.358 (підроблення документів) КК України та обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд.

"Суд засудив підозрювану до 9 років позбавлення волі із позбавленням права займати посади, пов'язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією майна", - повідомляє прес-служба.

Як наголошується, завдані збитки банк відшкодував клієнтам у повному обсязі.

Економічна правда

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