Ціни на нафту завершують тиждень рекордним зниженням

Нафта Brent скоротила падіння на торгах в п'ятницю, WTI перейшла до зростання, але завершує тиждень найістотнішим зниженням за 4 роки.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість лютневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:50 опустилася на 0,51 долара (0,94%) - до 53,84 долара за барель.

Ф'ючерси на WTI на лютий на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на 0,27 долара (0,59%) - до 46,15 долара за барель.

Зниження ціни Brent на цьому тижні досягло 12%, WTI - перевищує 11%. З початку четвертого кварталу нафта WTI втратила близько 39% вартості.

Нафтовий ринок, як і інші ринки, знаходиться під тиском у зв'язку зі зростаючою економічною невизначеністю, яку посилило недавнє рішення ФРС підняти базову ставку, а також ризик припинення роботи уряду США через розбіжності між президентом Дональдом Трампом і законодавцями-демократами з питання фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Крім того, інвестори скептично оцінюють плани держав ОПЕК+ щодо скорочення видобутку, сумніваючись, що узгоджених ними заходів буде достатньо для усунення надлишку пропозиції нафти на світовому ринку.