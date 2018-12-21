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"Енергоатом" каже, що підписав угоду з російським "ТВЕЛ", але всі про це знали

П'ятниця, 21 грудня 2018, 20:07

Українське держпідприємство НАЕК "Енергоатом" підтвердило інформацію про договір з російським ВАТ "ТВЕЛ", але відкидає будь-які закиди про втаємничення угоди.

Про це 21 грудня повідомляє прес-служба українського НАЕК "Енергоатом".

"Закид про "втаємничення" інформації про додаткову угоду з ВАТ"ТВЕЛ" не відповідає дійсності, оскільки про її укладання було поінформовано не лише українську владу, але й усіх представників американського уряду та енергетичної галузі США, з якими відбувалися зустрічі", - зазначають у підприємстві.

У відомстві стверджують, що про угоду знала делегація Комісії ядерного регулювання (U.S. Nuclear Regulatory Commission, NRC) на чолі з комісіонером Стівеном Бернсом, директор офісу Міністерства енергетики США в Україні Хізер Белл, міністр енергетики США Рік Перрі та заступник голови Департаменту енергетики США Едвард МакГініс.

"Жодних зауважень щодо укладання додаткової угоди з боку американської сторони не прозвучало", - пояснили у НАЕК.

За даними підприємства, інформація про укладання додаткової угоди з ВАТ "ТВЕЛ" звучала на слуханнях Комітету ВР України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки.

Також у ДП вважають, що інформацію про угоду вирвали з контексту інтерв’ю президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського для "Дзеркала тижня".

Водночас, міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у Facebook, що угода такого рівня має бути питанням спільної компетенції Кабміну та РНБО.

На думку Клімкіна, така угода здатна звести нанівець усю проведену роботу з просування Україною санкції відносно РФ.

20 грудня "Дзеркало тижня" повідомило, що Україна таємно продовжила контракт на постачання ядерного палива з РФ до 2025 року.

Нагадуємо:

  • В рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела - російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з американсько-японською компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.
  • На сьогоднішній день шведське паливо експлуатується на Запорізькій та Южно-Українській АЕС.
  • У 2018 році "Енергоатом" планує заповнити активну зону реактора третього енергоблоку Южно-Української АЕС виключно паливом виробництва Westinghouse, повністю замінивши ним російське паливо компанії "ТВЕЛ".
  • За підсумками першого півріччя 2017 року "Енергоатом" скоротив частку поставок ядерного палива з РФ до 49% з 58%, при цьому частка поставок від Westinghouse становила 51%.
  • Нагадаємо, президент Порошенко заявив, що імпорт ядерного палива з Росії скоротиться до 45%.
Українська правда

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