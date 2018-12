Україна потрапила в ТОП-100 найкращих країн для бізнесу

Україна посіла 77 місце серед 161 країни світу в списку найкращих країн для ведення бізнесу.

Рейтинг The Best Countries For Business опублікував журнал Forbes.

Лідером рейтингу другий рік поспіль стала Великобританія, на другому місці - Швеція, Гонконг - на третьому.

У десятку найкращих країн для ведення бізнесу увійшли Канада, Данія, Сінгапур, Австралія і Швейцарія.

Аутсайдерами рейтингу стали Центрально-африканська республіка, Конго, Гвінея-Бісау, Екваторіальна Гвінея і Чад.

Росія в 2018 році обіймає в рейтингу 55 місце (у 2017 році вона була на 58 місці).

Позиція Польщі і Молдови в рейтингу за рік не змінилися - вони обіймають відповідно 34 і 87 місця.

США посідає в рейтингу 17-ту позицію, а Німеччина - 14.

Показники зростання ВВП України в 2018 році, згідно з рейтингом, становлять 2,5%, а ВВП на душу населення - 2,6 тис доларів при чисельності в 44 млн осіб. Інфляцію оцінили в 14,4%, а негативне сальдо торгового балансу - в 1,9%.

У 2017 році в рейтингу Forbes найкращих країн для ведення бізнесу Україна посіла 80 місце з 153, в 2016 році - 74 з 139, в 2015 році - 61 з 144.

При обчисленні рейтингу видання враховувало 15 різних показників: захищеність прав власності, інновації, податки, технології, корупцію, розмір ринку, політичні ризики, рівень життя, якість робочої сили, особисту, торговельну та фінансову свободу, рівень бюрократії та захищеність інвестицій.

Нагадаємо, Україна посіла 71 місце серед 190 країн світу у рейтингу легкості ведення бізнесу, який підготував Світовий банк.

Економічна правда