У Кличка вирішили оновити "Картки киянина"

Київська міська рада прийняла рішення "Про введення в Києві багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Картка киянина" на зміну діючій соціальній карті.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Депутати визначили, що нині діючі "Картки киянина" будуть дійсними до завершення терміну їх дії.

"Нововведення пов'язані з тим, що термін дії договорів з компанією, яка забезпечує роботу нинішньої системи, закінчується 31 грудня 2018 року. Обслуговуванням нової карти буде займатися місто і КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", - сказано в повідомленні.

Очікується, що нова муніципальна карта "Картка киянина" отримає розширений функціонал. Зокрема, вона буде мати транспортний додаток (аналог "зеленої" карти метро) і платіжний додаток (можливість здійснювати безготівкові платежі і зняття готівки).

Крім того, міська карта передбачає підключення й інших функцій: комунальний додаток (дані про пільги і субсидії при оплаті послуг ЖКГ); медичний додаток (надання спектру медичних послуг); торговий додаток (надання та облік знижок у роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, лікувальних установах, закладах культури і т.д.); освітній додаток (надання та облік послуг і сервісів учням навчальних закладів).

Згідно з рішенням Київради, отримати муніципальну карту зможуть одержувачі будь-яких пільг і виплат з міської скарбниці.

Щоб отримати таку карту, необхідно буде подати заяву в банк-учасника проекту і надати пакет документів: паспорт; ідентифікаційний код; документи, що підтверджують право на отримання муніципальної карти (учнівський, студентський, довідка з місця роботи тощо), документи про надання пільг, компенсацій та допомог.

Соціальну карту повинні видати протягом 30 днів після подання заяви та документів.

Економічна правда