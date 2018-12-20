ДФС прийшла з обшуком в офіс харківської IT-компанії

Харківська IT-компанія Brander заявляє про здійснення в її офісі незаконного обшуку співробітниками Державної фіскальної служби (ДФС).

Про це компанія повідомила у Facebook.

"Просто зараз у Харкові відбувається незаконний обшук в IT-компанії Brander. Без жодних виразних процесуальних підстав втручаються в господарську діяльність і здійснюють незаконні слідчі дії, обмежуючи свободу пересування та зупиняючи госпдіяльність підприємства, що сплачує величезні податки в державну казну. Мабуть, хочеться грошей", - написала Brander.

У повідомленні зазначено, що слідчий і оперативники ДФС чинять незаконний психічний тиск, прямо погрожують працівникам компанії, не випускають людей, що перебувають у приміщенні.

"За абсолютно незв'язаною статтею з ухвалою про огляд намагаються здійснити обшуки та незаконні допити осіб на кількох непов'язаних підприємствах під одним ЄРДР", - заявляють у Brander.

Brander - компанія-розробник веб-сайтів і мобільних пристроїв повного циклу, розташована в Харкові. Зокрема, здійснювала кастомну розробку інтернет-магазину для найбільшого оператора мобільного зв'язку компанії "Київстар". Серед клієнтів компанії - КредоБанк, ПУМБ, ювелірний дім "Золотий вік". У держреєстрі фізичних і юросіб-підприємців власником і керівником двох компаній "Брендер" та "Брендер Мобайл" значиться фізична особа Ігор Загорулько.