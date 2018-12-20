В Україні заборонили встановлювати газові котли в нових квартирах

Згідно з новими будівельними нормами, в житлових будинках не допускається розміщення побутових газових теплогенераторів з закритими і відкритими камерами згоряння.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, передає прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Зубко пояснив, що зі вступом в дію нових ДБН допускається встановлення в індивідуальних житлових будинках і багатоквартирних житлових будинках до 3 поверхів теплогенераторів потужністю до 30 кВт для забезпечення потреб опалення та гарячого водопостачання.

Обов'язкові умови для установки - приміщення кухні висотою не менше 2,2 м з наявністю природного освітлення (незалежно від наявності плити).

Внутрішній об'єм кухні при застосуванні теплогенераторів із закритою камерою згоряння повинен бути на 6 кубометрів більше, ніж передбачений пунктом 9.27 ДБН, а площа припливного засобу повинна становити не менше 0,025 кубометрів.

У приміщеннях кухонь, інтегрованих в структуру житлової кімнати, допускається установка тільки теплогенераторів з закритою камерою згоряння.

При цьому теплова потужність конвекторів, що встановлюються в житлових приміщеннях, не повинна перевищувати 7,5 кВт, а такі приміщення повинні бути обладнані контролем довибухових концентрацій газу на рівні 20% нижньої концентраційної межі поширення полум'я.

"Часто нехтування правилами установки і експлуатації газових теплогенераторів призводять до трагічних наслідків - кілька поверхів злітають в повітря в результаті вибухів. Нові ДБН покладуть край цій проблемі", - заявив Зубко.

Економічна правда