ФРС рятує економіку США від "перегріву"

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл

Комітет з відкритих ринків ФРС США 19 грудня ухвалив рішення знову підняти процентну ставку на 0,25 процентних пункти.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі Федрезерву.

Четвертий в цьому році і дев'ятий за останні 3 роки крок щодо посилення грошової політики підвищив вартість доларових позик до максимуму з 2008 року.

З 20 грудня ставка за федеральними фондами буде встановлена ​​в діапазоні 2,25-2,5% річних.

"Економічні показники США в 2018 році стали найвищими за період після економічної кризи 2008 року", - заявив голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл.

"Подальше поступове підвищення процентної ставки буде необхідне в зв'язку з впевненим розширенням економічної активності та інфляцією близько 2-процентної мети на середньостроковому горизонті", - зазначає ФРС.

Пауелл дав зрозуміти, що буде більш обережним в питанні підвищення процентних ставок в наступному році, розчарувавши інвесторів, які були налаштовані на ще більш "голубиний" тон, передає Bloomberg.

"Є істотна невизначеність щодо як траєкторії, так і фінального рівня будь-яких подальших підвищень ставки", - сказав він.

Більшість в ФРС - 11 з 17 голосів - висловилися за те, щоб підвищити ставку не більше двох разів в 2019-му році, при цьому четверо вважають виправданим лише одне підвищення, а двоє - жодного.

За три підвищення, які були базовим сценарієм на вересневому засіданні, залишилася меншість з 6 голосів.

У 2020 році, згідно з прогнозом ФРС, можливе ще одне або два підвищення, на яких цикл посилення грошової політики в США буде завершений.

Інвестори несхвально відреагували на рішення ФРС і заяви Пауелла: ринок акцій впав максимально серед усіх днів оголошення рішення по монетарній політиці з 2011 року. Зниження набрало обертів в Азії, а фондовий ринок Японії вступив у "ведмежу" фазу.

Федрезерв бачить ризики уповільнення економіки (прогноз по ВВП США на 2019 рік знижено з 2,5% до 2,3%), але тим не менше продовжить операції зі скорочення балансу, які президент Дональд Трамп розкритикував як "божевільні".

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Дональд Трамп піддав критиці такі дії Пауелла.

"Припини цю справу з 50 млрд. Відчуй ринок, не займайся просто безглуздими цифрами", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

"Я не думаю, що ми змінимо їх", - відповів глава ФРС на питання, чи збирається він відмовитися від темпів скорочення вкладень після критики.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні минулого року, коли її очолювала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол. Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

При нинішніх темпах скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.

Розширення активів на балансі ФРС відбувалося на фоні світової фінансової кризи 2007-2009 років і необхідності підтримки фінансової системи США.

У 2007 році активи ФРС становили 800 млрд доларів (6% ВВП на той момент). Завдяки політиці кількісного пом'якшення вони почали зростати.

Економічна правда