Дерипаска готується віддати контроль над компаніями "Русал" і EN+

Російський олігарх Олег Дерипаска готується поступитися контролем над "Русалом" і En +, перевівши свою частку в компанії En + в сліпий траст.

Про це, посилаючись на джерела, пише Reuters.

"Русал і En + дуже близькі до угоди з OFAC (Управління мінфіну США з контролю за іноземними активами). Вони, ймовірно, будуть вилучені зі списку санкцій SDN, в той час як власність перейде в сліпий траст. Це компроміс для всіх", - сказало одне з джерел.

Також одне з джерел, знайомих з переговорами між командою Дерипаски і OFAC, повідомило, що про угоду може бути оголошено до кінця цього тижня.

За словами іншого джерела, угода ще має бути схвалена російською політичними владою, перш ніж буде досягнуто остаточної угоди.

Агентство відзначає, що сліпий траст під управлінням незалежних адміністраторів обговорюється з літа. В цьому разі наближення різдвяних свят може бути додатковою причиною для OFAC оголосити про угоду цього тижня.

"Більшість людей будуть бігати по магазинах, купувати подарунки. Вони можуть сподіватися, що заголовки в дусі "президент США Дональд Трамп скасовує санкції проти росіян" залишаться непоміченими більшістю людей", - припускає інше джерело.

Згідно з даними на початок 2018 року, Дерипаска контролює 67,6% En +, яка, у свою чергу, контролює 48% "Русала". У квітні в En + заявили, що Дерипаска в принципі погодився знизити свою частку в компанії до рівня нижче 50 відсотків.

Невідомо, хто буде в команді, що управлятиме сліпим трастом, в разі досягнення остаточної угоди, але нинішній голова правління En + Грег Баркер, як очікується, буде одним з них.

OFAC переносив введення повного пакету санкцій проти російських компаній EN + Group PLC і "Русал" кілька разів. Зараз воно відкладено до 21 січня.