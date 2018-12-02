Доведені запаси нафти і газу в США досягли історичних максимумів

Доведені запаси нафти і газу в США минулого року досягли історичних максимумів.

Про це повідомило Управління енергетичної інформації, передає Enkorr.

За його оцінками, доведені запаси нафти в США зросли на 19,5% (6,4 млрд бар.) - до 39,2 млрд бар. на кінець 2017 року.

Попередній рекорд був встановлений в 1970 році і становив 39 млрд бар. Найбільший чистий приріст з усіх штатів спостерігався в Техасі (+3,3 млрд бар.).

Резерви природного газу збільшилися на 123,2 трлн куб. футів (+36,1%), - до 464,3 трлн куб. футів (13,14 трлн куб. м). Попередній рекорд на рівні 388,8 трлн куб. футів (10,99 трлн куб. м) був зафіксований в 2014 році.

У минулому році США збільшили видобуток нафти на 6% в порівнянні з 2016 роком, газу - на 4%.

Багато в чому збільшення оцінки резервів нафти і газу пояснюється зростанням цін в 2017 і 2018 роках: Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) дозволяє зараховувати до доведених запасів тільки ті родовища, видобуток на яких є рентабельним при поточному рівні цін.