Холдинг Ахметова–Новинського придбав аграрну компанію у екс–міністра АПК

Антимонопольний комітет дозволив кіпрській Harveast Holding Limited придбати частку понад 50% в кіпрській Agrotime Invest Limited, яка вказана власником "Агро-холдингу МС".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

У HarvЕast повідомили, що "Агро-Холдинг МС" займається рослинництвом, обробляючи понад 25 тис га землі в Київській і Житомирській областях, сума угоди не розголошується.

Harveast Holding Limited є холдинговою компанією аграрного холдингу HarvEast, який займається вирощуванням пшениці, соняшнику, ячменю і кукурудзи, молочним тваринництвом, виробництвом комбікормів і насіннєвим рослинництвом. Земельний банк холдингу - 97 тис га.

Холдинг створено в 2011 році на базі сільськогосподарських активів ММК ім. Ілліча. Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група "Смарт-Холдинг", кінцевими бенефіціарами - Рінат Ахметов і Вадим Новинський відповідно.

"Агро-холдинг МС" зареєстрована в 2006 році. Її власником вказана кіпрська компанія Agrotime Invest Limited, керівником - екс-міністр аграрної політики в 1997-2000 роках Юрій Карасик, кінцевими бенефіціарами - його сини Михайло і Сергій.

"Агро-холдинг МС" має три дочірні підприємства - с/г підприємство "Новий Когород-Агро", "Бородянське хлібоприймальне підприємство" та "Бурштиновий Лан". Виручка "Агро-холдингу МС" в 2017 році зросла на 24%, до 416,8 млн грн, чистий прибуток скоротився вдвічі - до 9,95 млн грн.