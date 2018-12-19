Холдинг Ахметова–Новинського придбав аграрну компанію у екс–міністра АПК
Антимонопольний комітет дозволив кіпрській Harveast Holding Limited придбати частку понад 50% в кіпрській Agrotime Invest Limited, яка вказана власником "Агро-холдингу МС".
Про це йдеться в повідомленні АМКУ.
У HarvЕast повідомили, що "Агро-Холдинг МС" займається рослинництвом, обробляючи понад 25 тис га землі в Київській і Житомирській областях, сума угоди не розголошується.
Harveast Holding Limited є холдинговою компанією аграрного холдингу HarvEast, який займається вирощуванням пшениці, соняшнику, ячменю і кукурудзи, молочним тваринництвом, виробництвом комбікормів і насіннєвим рослинництвом. Земельний банк холдингу - 97 тис га.
Холдинг створено в 2011 році на базі сільськогосподарських активів ММК ім. Ілліча. Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група "Смарт-Холдинг", кінцевими бенефіціарами - Рінат Ахметов і Вадим Новинський відповідно.
"Агро-холдинг МС" зареєстрована в 2006 році. Її власником вказана кіпрська компанія Agrotime Invest Limited, керівником - екс-міністр аграрної політики в 1997-2000 роках Юрій Карасик, кінцевими бенефіціарами - його сини Михайло і Сергій.
"Агро-холдинг МС" має три дочірні підприємства - с/г підприємство "Новий Когород-Агро", "Бородянське хлібоприймальне підприємство" та "Бурштиновий Лан". Виручка "Агро-холдингу МС" в 2017 році зросла на 24%, до 416,8 млн грн, чистий прибуток скоротився вдвічі - до 9,95 млн грн.
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