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Штрафи за непристебнутий ремінь безпеки не будуть підвищені

Середа, 19 грудня 2018, 12:40
 

18 грудня Верховна Рада не підтримала у другому читанні та в цілому проект закону, який передбачав збільшення штрафів за порушення правил використання ременів безпеки майже в 17 разів - з 51 гривні до 850 гривень.

Законопроект про внесення змін до ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення, що стосуються зниження смертності і травматизму на дорогах країни за рахунок збільшення рівня використання ременів безпеки і автошлемів підтримали 185 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Голова Верховної Ради Андрій Парубій неодноразово ставив на голосування питання про повернення до розгляду документа, однак достатньої підтримки в залі не було.

Законопроектом пропонувалося збільшити штрафи з 3 до 50 неоподатковуваних мінімумів за вказані правопорушення.

Нагадаємо, у першому читанні відповідний законопроект підтримали 240 нардепів.

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