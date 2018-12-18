Чоловік, який за 500 гривень став "власником" вертодрому Януковича, уник суду

Фіктивного власника компанії "Амадеус Ко", якій належить так званий вертолітний майданчик Віктора Януковича, звільнили від суду.

Таке рішення наприкінці листопада ухвалив Шевченківський райсуд Києва.

Клопотання про звільнення від відповідальності Андрія Чернишова подала прокуратура через те, що спливли строки давності.

Чоловіку інкримінували фіктивне підприємництво з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб.

У 2010 році кілька спільників запропонували Чернишову зареєструвати на своє ім’я підприємство, до діяльності якого він у подальшому не мав стосунку.

За це чоловіку заплатили 500 гривень.

За версією слідства, "Амадеус Ко" пізніше використовували для незаконного зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Києві та будівництва там КВЦ "Парковий", який називають вертодромом Януковича.

Раніше правоохоронці казали, що до будівництва були причетні "особи з найближчого оточення" екс-президента.

Фіктивне підприємництво, у якому обвинувачували Чернишова, є злочином невеликої тяжкості. Покарати за нього можна було лише протягом 2 років, тобто до 2012 року.

Раніше від відповідальності також звільнили трьох інших осіб, причетних до створення "Амадеус Ко".

Вони свою провину визнали, але покарати їх можна було також до 2012 року.

ГПУ з 2014 року розслідує справу про зловживання службовим становищем, розтрату бюджетних коштів, зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".

Сам "вертолітний майданчик" перебуває під арештом.

11 жовтня "Парковий" віддали в управління столичному комунальному підприємству.

За менш ніж місяць управління арештованим центром "Парковий" до державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень.

Українська правда