Кабмін передає свій проект по управлінню ГТС "Нафтогазу"

Уряд прийняв рішення передати ПАТ "Магістральні газопроводи України" у тимчасове управління НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться у протоколі, який є у розпорядженні Економічної правди.

11 грудня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду за участі, зокрема, міністра енергетики Ігоря Насалика, голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, голови МЕРТ Степана Кубіва та інших, та доручив визначити більш ефективний план анбандлінгу з двох варіантів: запропонованого Коболєвим та урядового.

Міненерговугіллю із залученням МГУ було доручено опрацювати можливість реалізації урядового плану, що передбачає передачу корпоративних прав держави у МГУ у тимчасове управління НАК "Нафтогаз України", а також призначення членів наглядової ради МГУ членами наглядової ради АТ "Укртрансгаз".

За даними ЕП, рішення про передачу МГУ до управління "Нафтогазу" прийнято Кабміном заради досягнення двох цілей.

Перша – організувати фінансування роботи ПАТ "Магістральні газопроводи України" (в якості донора роботи МГУ має виступити НАК), яке наразі не має джерела фінансування свого функціонування.

Друга – створити умови для переходу "Укртрансгазу" під оперативний контроль МГУ. Ця ціль, згідно з задумом Кабміну, мала бути реалізована вищезгаданим шляхом призначення членів наглядової ради МГУ (які симпатизують плану анбандлінгу "Нафтогазу" в сценарії уряду) членами наглядової ради АТ "Укртрансгаз" (який контролюється "Нафтогазом" і має намір передати магістральні газопроводи до підзвітної НАК компанії "Оператор ГТС України").

Після реалізації першої та другої задач Володимир Гройсман планував вивести МГУ з підпорядкування "Нафтогазу".

Дмитро Рясний, Економічна правда