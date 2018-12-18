Ізмаїльський порт втратив понад 90 мільйонів гривень за 4 роки — аудит

Держаудитслужба знайшла фінансові порушення у роботі Ізмаїльського морського торговельного порту на понад 90 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з аудиторського звіту служби, передає "Слідство.Інфо".

Ця сума включає податкові штрафи, збитки від неефективного використання ресурсів та непрозорі тендери. При перевірці Ізмаїльського порту аудитори аналізували фінансову звітність підприємства за майже чотири роки — з 2014 року по першу половину 2018 року.

Зокрема, лише через невиплачені вчасно податки портовики заплатили майже 12 мільйонів гривень штрафів. Ще два мільйони вони не отримали за земельні ділянки, які безоплатно передали іншим підприємствам.

Окрім цього, підприємство неодноразово надавало безвідсоткові позики іншим компаніям, хоча, як повідомили аудитори, могли б заробити на депозитах понад 700 тисяч гривень.

Найбільше Ізмаїльський морський порт втратив через стан судноплавної техніки. Старі судна на балансі порту збільшують витрати на їхнє утримання. За даними аудиту, майже 90% кораблів є застарілими, і їхнє обслуговування коштувало за чотири роки підприємству зайві 48,5 мільйонів гривень.

Попри це, у стратегічному плані розвитку підприємство не передбачило оновлення кораблів.

Ще майже 25 мільйонів гривень портовики втратили при закупівлях. З них на 20 мільйонів підприємство закупило пального і запасних деталей, які так і не використовувалися. Ще 5 мільйонів переплатили на закупівлях через посередників.

Попри це, аудитори зазначили, що Ізмаїльський морський торговельний порт є прибутковим підприємством. За 3,5 роки порт загалом отримав 296 мільйонів гривень прибутку.