Нацкомісія затвердила новий порядок розрахунку плати за приєднання до електромереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила порядок формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу електричної енергії.

Про це повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко у Facebook.

За її словами, споживачі отримають прозорий, прогнозований та неупереджений порядок розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, рівноправний доступ до електричних мереж та можливість визначення вартості приєднання на етапі планування.

Рішення посилить позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища Світового Банку "Doing Business", що дозволить залучити додаткові інвестиції.

Згідно з рішенням, на перехідний період до 31 грудня 2020 року, вартість базової ставки приєднання 1 кВт потужності для усіх операторів систем розподілу визначена на рівні 3,48 тис. грн/кВт (без ПДВ). Після перехідного періоду ставки будуть розраховані на основі фактичних капітальних витрат на приєднання.

Коефіцієнти завантаження та ставки приєднання встановлюються на рік, є публічною інформацією та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах операторів систем розподілу.

До кінця поточного року заплановано прийняти ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності на відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбудеться у формі відкритих слухань.

Нагадаємо, прогнозоване зростання вартості електроенергії для промисловості та інших непобутових споживачів в першому і другому кварталах 2019 року становитиме 2%.